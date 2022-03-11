Добрянка, Пермский край, 11 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Добрянке Пермского края вынесен приговор в отношении местной жительницы, которая признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Hdimagelib.com Рубка деревьев

Следствием и судом установлено, что, будучи лесничим, женщина незаконно отвела в рубку деревья, находящиеся в защитной зоне. В результате незаконно вырублено более 95 кубометров деловой древесины. Ущерб лесному фонду оценили в 2,498 млн рублей. В рамках уголовного дела на имущество женщины наложен арест.

Суд лишил пермячку права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в течение двух лет. Она должна возместить причиненный ущерб. Обращено взыскание на арестованное имущество: земельный участок, жилое здание и автомобиль. Приговор суда вступил в законную силу.