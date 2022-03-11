Магадан, 11 марта, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Лекарственное обеспечение колымчан в условиях санкций обсудили на заседании правительства Магаданской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Губернатор Сергей Носов акцентировал, что тема лекарственной обеспеченности — одна из основных. Помимо ранее налаженной прозрачности поставок медикаментов в лечебную сеть по линии предприятия «Магаданфармация», он обратил внимание на необходимость организации устойчивого режима работы аптечной сети Колымы.

По словам замминистра здравоохранения и демографической политики Колымы Елены Кузьменко, есть все возможности осуществлять бесперебойную поставку лекарств в регион.

«Перебоев с инсулиновыми препаратами у нас нет. На данный момент минздрав уже закупил препараты. По некоторым наименованиям — годовой запас, по другим — полугодовой запас. Фирма-производитель, у которой мы закупаем препараты, официально подтвердила, что ограничивать доступ лекарств на российский рынок не собирается», — заверила замруководителя управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Ирина Мыскова.

Отмечается, что у компании «Ново Нордиск», поставляющей инсулиновые препараты на Колыму, есть свои заводы в России. Поэтому те лекарства, которые бесплатно выдают колымчанам, производятся в нашей стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Коми Игорь Дягилев призвал жителей республики не скупать впрок лекарства, чтобы не создать искусственный дефицит медикаментов.