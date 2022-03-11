Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель иномарки насмерть сбил мужчину. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария случилась примерно в 19:45 мск 10 марта на улице Портовой. Водитель Mercedes Benz GLE 350, по предварительным данным, сбил пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего.