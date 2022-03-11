Туристическая отрасль Ярославской области получит господдержку
Ярославль, 11 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Гостинично-туристическая отрасль Ярославской области получит поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.
Для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, будет введена нулевая ставка НДС. Нулевая ставка будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них она будет действовать до 30 июня 2027 года.
Актуальность новой меры поддержки обусловлена тем, что в ближайшее время прогнозируется рост спроса на отдых в России. Ярославская область — одно из наиболее перспективных направлений развития туризма. В ней находится сразу четыре города Золотого кольца.