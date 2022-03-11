Ярославль, 11 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Гостинично-туристическая отрасль Ярославской области получит поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Гостиница в Ярославле

Для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, будет введена нулевая ставка НДС. Нулевая ставка будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них она будет действовать до 30 июня 2027 года.

«Решение направлено на поддержку инвестиций в развитие отраслевой инфраструктуры. Это особенно важно в условиях высокого спроса на внутренний туризм и активного интереса рынка к Ярославской области», — отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Актуальность новой меры поддержки обусловлена тем, что в ближайшее время прогнозируется рост спроса на отдых в России. Ярославская область — одно из наиболее перспективных направлений развития туризма. В ней находится сразу четыре города Золотого кольца.