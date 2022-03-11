Москва, 11 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Нефть сорта Brent на Московской бирже 10 марта продолжила валиться, подешевев ещё на 8,72% до $110,29 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтепровод

Противоречивые сообщения приходят из американских СМИ, где говорится, что США ведут переговоры с Венесуэлой об ослаблении санкций против этой страны, хотя к вечеру эти сообщения были опровергнуты.

В Еврокомиссии тем временем допускают полный отказ Евросоюза от импорта нефти из России, но опять без каких-либо конкретных сроков.

Видимо, нефтяной рынок посчитал, что опасность дефицита миновала, и двинулся вниз.

На уровне в $107 за баррель цена нефти пришла к временному равновесию, но при пробое этого уровня вниз, её ожидает уровень в $104−105 за баррель.

Сегодня, 11 марта, утром мировые цены на нефть в демонстрируют разнонаправленную динамику.

Цена нефти марки Brent снизилась на 0,05%, до $109,28, цена нефти WTI — выросла на 0,25%, до $106,29 за баррелль.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене Brent в $105—107 за баррель.

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