Ростов-на-Дону, 11 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области начала проверку после гибели двух малолетних детей при пожаре в Аксайском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

«На место незамедлительно выехал прокурор района Роман Коломойцев. Прокуратурой организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего. Также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственным органом», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что трагедия произошла вечером 10 марта в частном доме, расположенном в дачном товариществе «Ростсельмашевец-2» в Рассветовском сельском поселении. На месте пожара обнаружены тела детей — мальчика 2011 года рождения и девочки 2015 года рождения, находившихся дома без взрослых.