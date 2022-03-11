Оренбург, 11 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 10 марта произошел смертельный пожар. Погиб мужчина 1975 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Пожар в кладовке многоэтажного дома

Возгорание возникло в подсобке многоэтажного дома по ул. Чкалова. В тушении огня задействовали направлены боевые расчеты специализированной пожарно-спасательной части и 2-й пожарно-спасательной части. Ликвидацией пожара занимались в общей сложности 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается. Причины пожара выясняются.