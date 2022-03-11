Ташкент, 11 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Результаты первого заседания Совместной комиссии по безопасности, состоявшегося в городе Ташкенте, оценены положительно. Об этом 10 марта говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Сообщается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта принял делегацию Ирана во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Президенту страны доложено о заседании, «положительно оценены практические результаты первого заседания».

«В ходе беседы особое внимание было уделено продвижению проектов и программ партнерства в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, продолжению эффективного сотрудничества в вопросах обеспечения региональной безопасности, в том числе противодействия растущим угрозам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности и незаконного оборота наркотиков», — говорится в сообщении.

Также, состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане и мерам по оказанию необходимого содействия для преодоления гуманитарного кризиса в этой стране.