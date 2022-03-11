11 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Провокация с госпиталем в Мариуполе стала очередным поводом для призывов киевского режима европейским «партнёрам» ввести новые санкции против России. Простые итальянцы считают, что таким образом власти Украины пытаются втянуть их в войну.

Владимир Бадмаев, , 09:49 — REGNUM С начала специальной военной операции на Украине самым частым гостем на страницах итальянских СМИ стал Владимир Зеленский. Новости пестрят заголовками, «Зеленский будет бороться», «Зеленский призвал», «Зеленский считает», «Зеленский передал привет и подмигнул» (не шутка), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Командующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Можно признать, что масс-медиа Италии в настоящее время фактически выступают в качестве участника конфликта на стороне киевского режима. Это объясняет и массовое транслирование откровенных фейков украинской пропаганды, касающиеся якобы преступлений российских военных или потерь. От робких попыток объективности, которые иногда прорывались в 2014—2015 годы, не осталось и следа.

После уничтожения роддома в Мариуполе, превращённого в базу боевиков, СМИ вновь наперебой принялись цитировать Зеленского, который назвал это геноцидом, призвав ЕС ввести новые санкции против России. В связи с этим многие пользователи соцсетей обвинили журналистов в предвзятости и замалчивании российских источников.

«Лавров в прямом эфире сказал, что госпиталь был превращён в базу батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — напомнила Мириам М.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

«Я немного в замешательстве, некоторые журналисты уже писали, что разбомбленный госпиталь был очищен. Потом в той же статье говорят, что погибло много женщин и детей. Эти журналисты вообще читают то, что пишут?» — не понимает Дариа П.

«Я думаю, что там было пусто… Если смотреть на фотографии, то это похоже на съёмочную площадку», — отметила Дениз Р.

«Но ведь сегодня многие газеты опровергли, сказали, что пациентов в больнице не было, а вместо них были военные. Что должен думать человек об этом господине, который каждый день заявляет, что хочет мира, но при этом угрожает русским и пытается спровоцировать реакцию НАТО?» — задался вопросом Лео Л.

«Думаю они сами сбросили бомбу в пустую больницу, чтобы потом обвинить в этом Путина и убедить Европу вмешаться. Зеленский не хочет мира, он хочет войны», — считает Ида Г.

«Я остаюсь при мысли, что Зеленский не хочет мира и продолжает пытаться вовлечь Европу, которая больше всех заплатит за сокрытие правды», — считает Ивана С.

«Пропаганда — это часть войны. Вчера сообщали об уничтожении русского самолёта, показав в качестве доказательства фото, которое оказалось фейковым. Украинский журналист сказал, что они использовали это фото, потому что у них не было настоящих», — рассказала Аделе Р.

«Он хотел бы свести счёты с Россией, даже ценой втягивания всего мира в войну. Хватит пропаганды, мы хотим дипломатии, мира!» — призвала Бетти М.

«Лучше сдайтесь вместо того, чтобы продолжать втягивать Европу и НАТО, иначе будет большая бойня», — добавила Элизабета С.

«Вот что происходит, когда выбираешь президентом страны популиста, который думает, что он круче России. И с тех пор, как американцы дали ему немного денег, он даже представляет, наверное, что меняет баланс мировой геополитики», — предположила Фьорелла Лука С.

Зеленский передал привет населению и подмигнул! Цитата из виде Пресс-службы Президента Украины

«Интересно, что ему пообещал дядя Сэм», — интересуется Сильвия Д.

«Братоубийственная война, неприемлемая пропаганда, множество статей, в которых никогда не говорится о том, как заключить мир. Зеленский ещё не понял, что когда как только он станет неинтересен США и Британии, то будет тут же уничтожен, как это уже было в новейшей истории с другими…» — полагает Джилья Б.

«Вот вам и большая ложь, чтобы втянуть Европу в войну. Госпиталь эвакуировали, а вы, возможно, сами её разбомбили. Вы всего лишь сумасшедший военный преступник. Заключите мир, а не провоцируйте войну», — пишет Доретта П.

«Я начинаю думать, что войны больше хотел этот комик, чем Путин. Эти его постоянные шоу дают мне всё больше оснований полагать, что это на самом деле марионетка. Обнимаю русский и украинский народы», — заключил Пьетро Б.