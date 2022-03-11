Новосибирск, 11 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Состояние рабочего, который пострадал при хлопке угольной пыли на Барабинской ТЭЦ, врачи оценивают как тяжёлое. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

ТЭЦ

«Находимся в контакте с семьёй пострадавшего, готовы оказать необходимую помощь и поддержку, — говорится в сообщении. — Барабинская ТЭЦ восстанавливает штатный режим работы — повышает параметры теплоснабжения. На это потребуется ещё несколько часов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области произошёл хлопок угольной пыли при разогревании резервного котла ТЭЦ, пострадал рабочий. Возбуждено уголовное дело.