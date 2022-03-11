Труновский район, Ставропольский край, 11 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения фрагмента заброшенного здания на несовершеннолетнего в одном из сел Ставропольского края. Сотрудники СК будут устанавливать виновных в халатности, из-за которой оказался свободным доступ в неработающий детский сад и едва не погиб ребенок, сообщили 11 марта в пресс-службе СКР по региону.

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Напомним, накануне, 10 марта, в селе Труновское на подростка обрушилась плита перекрытия. Мальчика удалось спасти, он с травмами госпитализирован в больницу.

В настоящее время по делу допрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы, проводятся другие необходимые для следствия действия.

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