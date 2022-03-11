Пекин, 11 марта 2022, 08:18 — REGNUM Власти Китая намерены сохранить высокую степень автономии Гонконга, заявил 11 марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Он выразил надежду, что руководство Гонконга продолжит развивать экономику, улучшать благосостояние жителей региона, а также будет укреплять позиции Гонконга, выступающего в качестве крупного международного финансового, торгового и логистического центра.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Соединенных Штатов и Японии обвинили Китай в подрыве стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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