Пекин, 11 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Власти Китая намерены сохранить высокую степень автономии Гонконга, заявил 11 марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Мы будем твердо придерживаться политики «одна страна — две системы» и обеспечим высокую степень автономии Гонконга», — заявил он на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии высшего законодательного органа КНР.

Он выразил надежду, что руководство Гонконга продолжит развивать экономику, улучшать благосостояние жителей региона, а также будет укреплять позиции Гонконга, выступающего в качестве крупного международного финансового, торгового и логистического центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Соединенных Штатов и Японии обвинили Китай в подрыве стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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