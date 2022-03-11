Степанакерт, , 08:15 — REGNUM Баку старается усложнить жизнь жителям Нагорного Карабаха. Об этом 10 марта заявил президент республики Араик Арутюнян на расширенном заседании Совета безопасности.

Араик Арутюнян Арцахпресс

Он отметил, что уже три дня не получается договориться с Азербайджаном об устранении газопровода из Армении, в результате чего жители Карабаха остаются без газа. Кроме того, в последнее время территорию республики начали обстреливать с азербайджанской стороны.

«Официальный Баку прибегает к очевидным провокациям с целью подвергнуть психологическому террору мирное население Арцаха и таким образом способствовать выселению армян из Арцаха», — сказал Арутюнян.

Глава республики призвал сограждан сохранять спокойствие. Он заявил, что власти принимают меры для того, чтобы обеспечить безопасность населения.

Стоит отметить, что 10 марта в Нагорном Карабахе возле одного из домов взорвался снаряд. Оскольском ранило местного жителя, который работал во дворе. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

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