Президент Карабаха: Баку добивается оттока населения из Арцаха
Степанакерт, 11 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Баку старается усложнить жизнь жителям Нагорного Карабаха. Об этом 10 марта заявил президент республики Араик Арутюнян на расширенном заседании Совета безопасности.
Он отметил, что уже три дня не получается договориться с Азербайджаном об устранении газопровода из Армении, в результате чего жители Карабаха остаются без газа. Кроме того, в последнее время территорию республики начали обстреливать с азербайджанской стороны.
«Официальный Баку прибегает к очевидным провокациям с целью подвергнуть психологическому террору мирное население Арцаха и таким образом способствовать выселению армян из Арцаха», — сказал Арутюнян.
Глава республики призвал сограждан сохранять спокойствие. Он заявил, что власти принимают меры для того, чтобы обеспечить безопасность населения.
Стоит отметить, что 10 марта в Нагорном Карабахе возле одного из домов взорвался снаряд. Оскольском ранило местного жителя, который работал во дворе. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.