Москва, 11 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Доллар и евро на Московской бирже 10 марта по отношению к рублю продолжили понижаться со своих максимумов, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Avij Евро

К концу торгового дня доллар упал на 1 руб. 50 коп. (на 1,25%) до 118,5 руб., а евро — на 2 руб. (на 1,6%) до 125 руб. иногда имели место.

Несмотря на то, что директор МВФ Кристалина Георгиева допустила вероятность дефолта России по государственным облигациям, валютный рынок, скорее, был склонен доверять заявлениям главы Минфина РФ Антона Силуанова.

Он категорично заявил, что дефолт в отношении России допустили страны Запада, заблокировавшие половину российских международных резервов.

Доллар и евро падали, что было связано, прежде всего, со слабой статистикой. Так, в США годовая инфляция за февраль обновила 40-летний максимум, увеличившись с 7,5% до 7,9%.

А Европейский Центральный банк (ЕЦБ) оставил 10 марта процентные ставки без изменений и разочаровал рынки своей совсем не «ястребиной» риторикой, что вызвало бегство из евро, да только получилось, что, кроме рубля, особо некуда бежать.

Банк России снова принял решение не возобновлять утренние торги 11 марта. На сегодняшний день ожидается курс доллара в пока стабильно широком коридоре 115−125 руб., курс евро — в интервале 128−140 руб.

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