Ташкент, 11 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 марта принял делегацию Ирана во главе с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения узбекско-иранских отношений и актуальные аспекты регионального взаимодействия», — говорится в сообщении.

Мирзиёев с удовлетворением отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в соответствии с достигнутыми договоренностями на высшем уровне.

«Растут объемы взаимной торговли, углубляется промышленная кооперация ведущих предприятий и компаний двух стран», — говорится в сообщении.