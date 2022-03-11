Новосибирск, 11 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области ужесточили контроль за соблюдением правил применения технологий, сроков и качества дорожного строительства. Об этом сообщили в минтрансе региона.

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По данным ведомства, за прошлый год подрядным организациям начислено 104 млн рублей пени и штрафов — почти на 25% в сопоставимых ценах больше 2020 года. Основные причины — нарушение сроков и качества работ.

Уже взыскано с подрядчиков 91,2 млн рублей. Остальные штрафы организации оспаривают в судах.