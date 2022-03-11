Берн, , 08:10 — REGNUM С рекомендацией к властям Украины об уничтожении «особо опасных патогенов» в биологических лабораториях на территории страны для предотвращения их утечек обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 11 марта сообщается в электронном письме ВОЗ агентству Reuters.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как указывается в письме, организация в течение нескольких лет вела сотрудничество с украинскими медицинскими властями для содействия внедрению методов безопасности.

«В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки», — говорится в послании.

При этом в ВОЗ не уточнили, в какое время была сделана такая рекомендация, и не указывается, какие конкретно виды патогенов или токсинов хранились в биологических лабораториях на территории Украины. Также неясно, были ли Киевом выполнены эти рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия запросила проведения заседания Совета безопасности Организации Объеденных Наций для обсуждения деятельности американских биологических лабораторий на Украине.