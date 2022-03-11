Вена, , 08:10 — REGNUM Генеральный директор Международного ядерного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в турецкой Анталье.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

«Мы обсуждали ядерную безопасность, безопасность АЭС и других объектов на Украине. Мы рассчитываем найти пути, чтобы там не возникало никаких проблем», — сказал он «Известиям».

Он добавил, что на Чернобыльской АЭС «прерывался постоянный приток энергии, но благодаря переговорам, эта поломка будет устранена, ситуация станет лучше».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Чернобыльской АЭС обсуждалась в ходе разговора верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

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