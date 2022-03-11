Ташкент, 11 марта 2022, 08:10 — REGNUM Эвакуация 98 граждан Узбекистана из Молдавии через аэропорт города Бухарест (Румыния) завершилась 10 марта. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов журналистам.

Самолет
Самолет

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По его словам, среди эвакуированных — 17 женщин, пять детей и четыре младенца.

«На территории Польши находятся около 220 граждан страны. На украинско-польской границе — 50 соотечественников», — сообщил Кабулджанов.

Он сообщил, что на 11 марта запланирован один эвакуационный авиарейс.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.