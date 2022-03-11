Краснодар, 11 марта, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила тендер по выбору подрядчика на строительство общежития на 500 мест для Кубанского государственного университета. Конкурс пройдёт 31 марта 2022 года с начальной ценой 1 005 397 224,07 рубля, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Евгений Пущаев Общежитие

Возводить общежитие планируется на улице Сормовская, 173. Объект включает в себя три блока, два из которых в высоту 17 этажей, а один — пять. В последнем разместят административно-бытовой корпус.

«Начало работ — с момента заключения государственного контракта, окончание работ — не позднее 720 дней (в том числе подготовительный период — 120 дней) в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ», — уточняется в документации.

По контракту предполагается аванс в размере 15%.

Напомним, ранее стало известно, что модернизация кампуса Кузбасского технического университета обойдётся в 2 млрд рублей. Работы затронут в том числе и жилые корпуса.