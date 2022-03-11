Благовещенск, 11 марта 2022, 08:16 — REGNUM Рабочие из Киргизии и Таджикистана устроили драку в столовой предприятия «ВелесСтройМонтаж» в городе Свободный Амурской области. Столкновение сняли на видео, оно опубликовано телеграм-каналом Mash.
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Поводом для драки стал размер котлет. По информации авторов канала, мигрантам из Таджикистана показалось, что их порции меньше. Перепалка началась между официанткой и рабочим, а затем переросла в массовое столкновение.
Судя по кадрам видео, в драке участвовали десятки сотрудников завода. Проводится расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря массовая драка произошла в столице Дагестана Махачкале. В конфликте участвовали несколько десятков человек.