Благовещенск, 11 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Рабочие из Киргизии и Таджикистана устроили драку в столовой предприятия «ВелесСтройМонтаж» в городе Свободный Амурской области. Столкновение сняли на видео, оно опубликовано телеграм-каналом Mash.

Цитата к/ф Матрица. реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Драка

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Поводом для драки стал размер котлет. По информации авторов канала, мигрантам из Таджикистана показалось, что их порции меньше. Перепалка началась между официанткой и рабочим, а затем переросла в массовое столкновение.

Судя по кадрам видео, в драке участвовали десятки сотрудников завода. Проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря массовая драка произошла в столице Дагестана Махачкале. В конфликте участвовали несколько десятков человек.