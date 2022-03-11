Пекин, , 08:07 — REGNUM Рост ВВП Китая примерно на 5,5% от основы в 110 трлн юаней (около $17,4 млрд) сегодня привело бы к объемам производства, эквивалентным размерам экономики средней страны, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает 11 марта агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

С точки зрения мирового масштаба, поддержание средневысоких темпов роста для такой крупной экономики является сложной проблемой, заявил Ли на пресс-конференции после закрытия пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. По его словам, в прошлом году Китай достиг основных целей и задач в области экономического и социального развития, заложив прочную основу для этого года.

В этом году экономика сталкивается с новым понижательным давлением и проблемами, а для достижения целевого показателя роста стране необходима соответствующая поддерживающая налогово-бюджетная политика.