Краснокамск, Пермский край, 11 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется 33-летний житель Краснокамска. Его обвиняют в истязании двух несовершеннолетних детей — дочери и падчерицы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По данным следствия, в 2020—2021 годы мужчина, будучи пьяным, истязал дочь 2011 года рождения и падчерицу 2004 года рождения. Он заставлял девочек находиться и спать в кладовке, не оборудованной для проживания. Кроме того, пермяк систематически избивал детей.

Мать должного внимания детям не уделяла. Она употребляла алкоголь вместе с супругом. Полиция узнала об истязании детей от соседей проблемной семьи. В настоящее время девочки находятся в государственном социальном учреждении.

Обвиняемый мужчина заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, и материалы направлены в суд.