Омск, 11 марта 2022, 08:03 — REGNUM В посёлке Тевриз Омской области в результате пожара в частном двухквартирном доме погибли четыре человека, в том числе 12-летний ребёнок. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.
Пожар, вспыхнувший в частном двухквартирном доме на ул. Карбышева около 07:30 по местному времени (04:30 мск), заметили соседи, вызвавшие сотрудников МЧС.
На месте трагедии в настоящее время работают пожарные и следователи. По предварительным данным, смерть наступила из-за «острого отравления продуктами горения в результате сильного задымления».
Наиболее вероятной причиной пожара рассматривается неисправность старой печи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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