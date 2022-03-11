Омск, 11 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В посёлке Тевриз Омской области в результате пожара в частном двухквартирном доме погибли четыре человека, в том числе 12-летний ребёнок. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

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Пожар, вспыхнувший в частном двухквартирном доме на ул. Карбышева около 07:30 по местному времени (04:30 мск), заметили соседи, вызвавшие сотрудников МЧС.

пресс-служба СУ СК РФ по Омской области «В ходе тушения пожара были обнаружены тела 53-летней женщины, 75-летней пенсионерки и её 12-летнего внука, а также 56-летнего мужчины, проживавшего во второй половине дома».

На месте трагедии в настоящее время работают пожарные и следователи. По предварительным данным, смерть наступила из-за «острого отравления продуктами горения в результате сильного задымления».

Наиболее вероятной причиной пожара рассматривается неисправность старой печи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.