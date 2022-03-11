Вашингтон, 11 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Госдеп США намерен укрепить в Ираке систему институтов высшего образования американского образца, с описанием соответствующего проекта ознакомился RT.

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«Отдел координации помощи бюро по делам Ближнего Востока (Госдепартамента США) принимает заявки на укрепление институтов высшего образования американского образца в Ираке», — говорится в документе.

Как считают в Госдепе, высшее образование американского образца играет важную роль в подготовке будущих иракских лидеров, а также способствует «укреплению демократии». Для реализации проекта США намерены выделить до $11 млн.