Париж, , 08:02 — REGNUM О своей готовности способствовать восстановлению Украины после специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса заявили лидеры стран и правительств Европейского союза. Об этом 11 марта говорится в заявлении европейских лидеров по итогам первого дня саммита в Версале.

Украина и ЕС

«Мы не бросим украинцев», — указывается в сообщении и отмечается, что страны сообщества будут и далее предоставлять Киеву скоординированную помощь в политической, финансовой и гуманитарной сферах.

«Мы решительно настроены содействовать восстановлению демократической Украины, как только завершится российское наступление», — добавляется в нем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее десять снарядов калибром 122 мм были выпущены киевскими боевиками по поселку Озеряновка (входит Горловский городской совет) в Донецкой Народной Республике.