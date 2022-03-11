Луганск, , 08:00 — REGNUM Вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта Луганской Народной Республики. Об этом 11 марта сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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По информации представительства, обстрел производился четыре раза. В результате атаки в населенном пункте Стаханов получил повреждения Стахановский ремонтно-механический завод.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК распространило информацию о том, что украинские боевики выпустили десять снарядов калибром 122 мм по поселку Озеряновка в ДНР.

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