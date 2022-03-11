Луганск, , 07:58 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по трём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрелов в населённом пункте Стаханов получил повреждения Стахановский ремонтно-механический завод.

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины 11 марта устроили обстрел территории Донецкой Народной Республики.

Читайте также: Украинские войска обстреляли населённый пункт ДНР