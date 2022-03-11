Луганск, 11 марта 2022, 07:58 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Отмечается, что в результате обстрелов в населённом пункте Стаханов получил повреждения Стахановский ремонтно-механический завод.
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Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы Украины 11 марта устроили обстрел территории Донецкой Народной Республики.
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