Джакарта, , 07:57 — REGNUM Посольство Индонезии на Украине хотят перенесли из Киева в более безопасный город, сообщает Kompas.

Флаг Индонезии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В министерстве иностранных дел Индонезии отметили, что посольство Индонезии в Киеве продолжает работать.

«Безопасный город будет найден, а посольство Индонезии в Киеве продолжит работу», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили о девяти индонезийских граждан, которые всё ещё находятся на Украине.

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