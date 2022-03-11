Токио, 11 марта 2022, 07:53 — REGNUM Северная Корея 5 марта провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, заявил 11 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Кисида также выразил обеспокоенность, что действия КНДР угрожают безопасности региона и мира.
В связи с этим необходимо «коренным образом» повысить обороноспособность Японии, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал провести модернизацию ракетного полигона Сохэ.
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