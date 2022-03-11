Токио, 11 марта, 2022, 07:53 — ИА Регнум. Северная Корея 5 марта провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, заявил 11 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Kantei.go.jp Фумио Кисида

«Относительно выпущенной недавно Северной Кореей баллистической ракеты результат проведённого в тесном взаимодействии с правительством США анализа показал, что это новая модификация межконтинентальной баллистической ракеты», — сказал он на брифинге.

Кисида также выразил обеспокоенность, что действия КНДР угрожают безопасности региона и мира.

В связи с этим необходимо «коренным образом» повысить обороноспособность Японии, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал провести модернизацию ракетного полигона Сохэ.

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