Вашингтон, , 07:53 — REGNUM Соцсеть Twitter решила ограничить распространение постов от учетных записей белорусских СМИ, а также их руководителей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу отдела по профессиональной этике в администрации социальной сети Йоэля Рота.

Цензура dimitrisvetsikas1969

По его мнению, государственные СМИ Белоруссии принимают участие в «информационной войне» и пытаются распространять свою информацию со своей точкой зрения. Теперь Twitter решили наложить ограничения на распространение контента на 15 белорусских СМИ. Также эти учетные записи пометят специальной маркировкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз заявил о намерениях усилить давление на Россию и Белоруссию из-за проведения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Отмечалось, что ЕС готов ввести новые пакеты санкций против Минска и Москвы.