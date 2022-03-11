Екатеринбург, , 07:52 — REGNUM Свердловский облсуд отменил приговор гражданину, осуждённому за похищение арбитражного управляющего. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд

Pixabay.com

Дело направлено на новое рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.

Приговор был вынесен 28 декабря. По данным следствия, преступление произошло в конце 2019 года. У потерпевшего похитили векселя на 25 млн рублей и сняли с его карты почти 2 млн рублей. А 2 декабря высадили в посёлке Садовом без средств связи. На следующий день тело нашёл один из прохожих.

Также осуждённого признали виновным в нападении на женщину у неё дома. Оно было совершено группой лиц. Ущерб от действий нападавших составил 235 тыс. рублей.