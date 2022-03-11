Донецк, , 07:48 — REGNUM Десять снарядов калибром 122 мм были выпущены по поселку Озеряновка (входит Горловский городской совет) в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Огонь по населенному пункту был открыт в 07:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта вооруженные формирования Украины выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Киевскому району Донецка со стороны населенного пункта Водяное.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики выпустили четыре снаряда по Донецку