Благовещенск, , 07:51 — REGNUM В аэропорт Благовещенска 11 марта поступила информация о возможности терактов в самолётах. Правоохранительные органы обеспечили безопасность воздушных судов, сообщило ИА AmurLife.

Самолёт

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«В аэропорт Благовещенска поступила анонимная информация об угрозе в деятельности гражданской авиации. Проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности», — отметили в министерстве транспорта региона.

По предварительной информации, угрозы поступили по поводу самолёта, который приземлился в Благовещенске утром 11 марта. В МВД на транспорте и пресс-службе аэропорта не прокомментировали ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Благовещенска поехали несколько автомобилей для устранения экстренной ситуации, в том числе пожарные, скорые, автомобили спецслужб и машина с надписью «разминирование».