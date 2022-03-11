Посёлок городского типа Тевриз, Омская область, 11 марта, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Следователи устанавливают причины смертельного возгорания в рабочем посёлке Тевриз Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, при пожаре погибли четыре человека.

LoggaWiggler Пожар

Частный двухквартирный дом в Тевризе загорелся утром 11 марта. Сотрудников МЧС вызвали соседи.

В ходе тушения пожара в доме обнаружили тела 53-летней женщины, 75-летней пенсионерки и её 12-летнего внука, а также 56-летнего мужчины, проживавшего во второй половине дома.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности старой печи. Люди умерли от острого отравления продуктами горения при сильном задымлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в жилом доме в посёлке Ковалёвка Аксайского района Ростовской области погибли дети.

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