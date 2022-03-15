Весь мир следит за военной спецоперацией России на Украине, которая продолжается с 24 февраля. Три раунда переговоров украинской и российской делегаций, прошедшие в Белоруссии, не дали желаемого результата. Киев вновь показывает свою неспособность соблюдать хоть какие-то договоренности, как результат — гибнут люди. Населённые пункты на Украине один за другим переходят под контроль российских Вооружённых сил. Освобождённые мирные жители рассказывают о зверствах, которые чинили нацбаты. Поток беженцев с Украины не прекращается, однако киевские боевики блокируют работу гуманитарных коридоров. Напомним, что российский президент Владимир Путин принял решение встать на защиту мира и предотвратить реальные угрозы масштабной эскалации конфликта в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Теперь задача номер один — демилитаризация и денацификация Украины. Подробности о спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

07:42 11.03.2022 Три населённых пункта Луганской Народной Республики подверглись обстрелу украинских войск, сообщили 11 марта в представительстве ЛНР в СЦКК. Об этом: Украинские войска четыре раза обстреляли населённые пункты ЛНР

07:48 11.03.2022 Десять снарядов калибра 122 мм были выпущены по поселку Озеряновка (входит в Горловский городской совет) в Донецкой Народной Республике. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: Украинские боевики выпустили десять снарядов по поселку Озеряновка в ДНР

07:57 11.03.2022 Посольство Индонезии на Украине хотят перенесли из Киева в более безопасный город, сообщает Kompas. Об этом: Посольство Индонезии на Украине хотят перенести

07:58 11.03.2022 Украинские боевики за прошедшие сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом: Украинские боевики за сутки четыре раза обстреляли населённые пункты ЛНР

08:00 11.03.2022 Вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта Луганской Народной Республики. Об этом 11 марта сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По информации представительства, обстрел производился четыре раза. В результате атаки в населенном пункте Стаханов получил повреждения Стахановский ремонтно-механический завод. Об этом: Вооруженные формирования Украины обстреляли три населенных пункта ЛНР

08:10 11.03.2022 Эвакуация 98 граждан Узбекистана из Молдавии через аэропорт города Бухарест (Румыния) завершилась 10 марта. Об этом сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулджанов журналистам. Читайте подробнее: Из Молдавии в Узбекистан эвакуировали 98 человек

08:10 11.03.2022 С рекомендацией к властям Украины об уничтожении «особо опасных патогенов» в биологических лабораториях на территории страны для предотвращения их утечек обратилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 11 марта сообщается в электронном письме ВОЗ агентству Reuters. Читайте также: ВОЗ рекомендовала Киеву уничтожить опасные патогены в биолабораториях

08:22 11.03.2022 Омская область готовится к отправке новой партии гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили 11 марта в областном правительстве. Подробности в материале: Омичи собрали для жителей Донбасса тонны гуманитарной помощи

08:26 11.03.2022 В Южно-Сахалинске состоялся флешмоб в поддержку российской армии и президента Владимира Путина. Об этом: Жители Сахалина поддержали флешмобом спецоперацию России

08:27 11.03.2022 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил военным трибуналом британским военнослужащим, которые решат отправиться на Украину для участия в боевых действиях. Подробности в материале: Борис Джонсон пригрозил британцам трибуналом за участие в боях на Украине

08:29 11.03.2022 Министерство иностранных дел Индонезии объявило, что из 165 индонезийских граждан, проживающих на Украине, 120 эвакуированы на родину, сообщает Kompas. Читайте подробнее: С Украины вернулись 120 жителей Индонезии

08:31 11.03.2022 С требованием к Вашингтону пресечь экстремистскую деятельность американской компании Meta, которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram и ранее разрешила размещать призывы к насилию в отношении руководства России и российских военнослужащих, обратилось 11 марта посольство РФ в США. Подробности в материале: Посольство РФ потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность Meta

08:32 11.03.2022 Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории Крыма. Об этом заявил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Читайте подробнее: В Крыму пообещали Зеленскому ответные меры по конфискации имущества

08:32 11.03.2022 Вооружённые украинские формирования использовали БМП-21 «Град» для обстрела Горловки, сообщили 11 марта в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Подробности в материале: Украинские войска обстреляли из «Града» Горловку

08:36 11.03.2022 Утром 11 марта киевские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов калибра 120 мм. Об этом 11 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: ВСУ утром 11 марта обстреляли Горловку в ДНР из миномётов — СЦКК

08:38 11.03.2022 Раненые военнослужащие НМ ЛНР планируют вернуться в строй. mil-lnr.su

08:43 11.03.2022 Число детей, покинувших территорию Украины с начала военной спецоперации, достигло одного миллиона, сообщили в Детском фонде Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Об этом: ЮНИСЕФ: с 24 февраля Украину покинули миллион детей

08:46 11.03.2022 Безопасность ядерных объектов на территории Украины необходимо обеспечить в условиях проведения российской военной операции, заявили лидеры государств и правительств стран Европейского союза. Их заявление опубликовано по итогам первого дня саммита в Версале. «Мы призываем незамедлительно обеспечить надежность и безопасность украинских ядерных объектов с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», — говорится в заявлении. Подробности в материале: Страны ЕС призвали МАГАТЭ обеспечить безопасность АЭС Украины

08:51 11.03.2022 Meta может быть запрещена в России как экстремистская организация, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»). Подробности в материале: Meta (Facebook и Instagram) может быть признана экстремистской организацией

08:54 11.03.2022 Минобороны РФ: выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

08:56 11.03.2022 Крайне важно поддержать переговорный процесс между Россией и Украиной. Нужны любые усилия, помогающие урегулировать конфликт, заявил премьер Госсовета Китая Ли Кэцян 11 марта в ходе ежегодной пресс-конференции. «Необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в переговорах по преодолению трудностей и достижению мирного решения», — подчеркнул Ли Кэцян. Читайте также: Китай призвал поддержать переговорный процесс России и Украины

08:57 11.03.2022 Вооружённые силы Донецкой Народной Республики освободили город Волноваха. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ. Читайте также: Минобороны России объявило об освобождении Волновахи

08:57 11.03.2022 Украинские боевики 11 марта вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив по нему еще 30 ракет из БМ-21 «Град», также силовики открыли огонь по населенному пункту Широкая Балка. Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли Горловку и Широкую Балку

09:02 11.03.2022 В ходе военной спецоперации России на Украине было сбито три вертолёта и восемь беспилотных аппаратов Вооружённых сил Украины. Об этом 11 марта сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: Минобороны России сообщило о сбитых украинских вертолётах и беспилотниках

09:06 11.03.2022 Военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске, являющиеся объектами украинской военной инфраструктуры, выведены ударfvb высокоточного оружия большой дальности. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: ВС России вывели из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске

09:07 11.03.2022 Войска Донецкой Народной Республики при поддержке ВС РФ освободили Волноваху. Об этом 11 марта сообщили в Минобороны РФ. Читайте подробнее: Волноваха полностью перешла под контроль сил ДНР

09:08 11.03.2022 МО РФ: выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины Читайте подробнее: МО РФ: выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины

09:11 11.03.2022 Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) освободили город Волноваха, заявил 11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом: В Минобороны России рассказали о ходе спецоперации на Украине

09:12 11.03.2022 В ходе наступательных действий во время специальной военной операции по защите Донбасса подразделения российских Вооруженных сил продвинулись на 17 км. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Подробности в материале: ВС России в ходе спецоперации продвинулись за сутки на 17 км — Минобороны

09:13 11.03.2022 Войска Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) продолжают сжимать кольцо окружения киевских силовиков в Мариуполе. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте также: Войска ДНР продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе — Минобороны РФ

09:14 11.03.2022 Ещё два объекта военной инфраструктуры Украины — аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске — выведены из строя в результате действий российских войск. Об этом сообщил 11 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — заявил Конашенков. Подробности в материале: ВС России вывели из строя два военных аэродрома на Западной Украине

09:16 11.03.2022 Взятие Волновахи — это маленькая победа, которая приведёт к большой. Об этом 11 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Об этом: Басурин назвал взятие Волновахи «маленькой победой»

09:16 11.03.2022 Губернатор Ульяновской области Алексей Русских после «экстремистского заявления» компании Meta, которая является владельцем Facebook и Instagram, отказался оставаться пользователем данных «враждебных социальных сетей». Об этом: Ульяновский губернатор уходит из «враждебных социальных сетей»

09:18 11.03.2022 Еще 107 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразила российская армейская и оперативно-тактическая авиация в ходе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Об этом 11 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Читайте подробнее: Авиация ВС России уничтожила еще 107 объектов ВСУ — Минобороны РФ

09:19 11.03.2022 Согласно исследованию института общественного мнения во Франции (Ifop), 80% жителей выступают за принятие украинских беженцев Францией и европейскими странами, передает BFM TV. Читайте также: Опрос: 80% жителей Франции поддерживают принятие украинских беженцев

09:19 11.03.2022 Вооружённые силы Украины 11 марта второй раз начали обстрел Горловки из «Градов», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Читайте подробнее: Украинские войска обстреливают Горловку из «Градов»

09:19 11.03.2022 Продукты и товары первой необходимости для людей, эвакуированных из ДНР и ЛНР, собирают в Еврейской автономии. Для беженцев приготовили 700 кг гуманитарной помощи. Об этом: В Еврейской АО собрали 700 кг гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

09:24 11.03.2022 За время спецоперации войска Донецкой Народной Республики освободили более 80 населённых пунктов, заявил 11 марта заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Подробности в материале: Басурин: войска ДНР освободили более 80 населённых пунктов

09:25 11.03.2022 Киевские боевики за последние сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

09:28 11.03.2022 США не обсуждают возможное размещение на Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил в ходе брифинга высокопоставленный представитель американского министерства обороны. По его словам, эксплуатировать эти комплексы могут только американские военные, но США не намерены участвовать в конфликте на Украине. Читайте также: В Пентагоне отрицают обсуждение переброски ЗРК Patriot на Украину

09:33 11.03.2022 Беспилотный летательный аппарат Воздушно-космических сил России нанес удар по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Видео нанесения удара опубликовало Минобороны РФ. Об этом: Минобороны РФ показало уничтожение опорного пункта украинских националистов

09:35 11.03.2022 Опорный пункт украинских националистов был уничтожен российским ударным беспилотником «Форпост» с использованием высокоточного боеприпаса. Видеозапись удара беспилотника 11 марта опубликовало Минобороны РФ. Читайте также: Опорный пункт украинских националистов уничтожен российским беспилотником

09:42 11.03.2022 За прошедшие 24 часа украинские боевики потеряли убитыми 105 человек. Об этом 11 марта сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко. Об этом: Потери ВСУ за последние сутки составили 105 человек — НМ ЛНР

09:46 11.03.2022 За минувшие сутки из осаждённого Мариуполя по гуманитарному коридору вышли 69 человек. Об этом 11 марта заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Подробности в материале: Басурин: по гумкоридору из Мариуполя вышли за сутки 69 человек

09:48 11.03.2022 Украина полностью отказывается от покупки у России ядерного топлива. Об этом 11 марта говорится в сообщении в телеграм-канале украинской компании «Энергоатом». Читайте подробнее: Украина полностью отказалась от покупки у России ядерного топлива

09:51 11.03.2022 11 марта Национальный пресс-клуб Австралии принял решение отозвать свое приглашение послу Российской Федерации Алексею Павловскому через день после того, как его украинский коллега, общаясь с прессой, использовал свое выступление, чтобы призвать правительство страны выслать российского дипломата. Об этом сообщил телеканал Nine News. Об этом: Послу России в Австралии запретили выступать из-за спецоперации на Украине

09:51 11.03.2022 Во всех муниципальных образованиях Томской области состоялся автопробег «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции. Акция собрала более 1,4 тыс. автомобилей. Подробности в материале: 1,4 тыс. томских автомобилистов приняли участие в акции «Своих не бросаем»

09:51 11.03.2022 Поклонник и наемный работник либерального тоталитаризма Марк Цукерберг внес посильный вклад в упрочнение единства народа России. Подробности в материале: Хорошо упорядоченное зло: Facebook разрешил призывать к убийству русских

09:53 11.03.2022 Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Зайцево (южное) Донецкой Народной Республики. Об этом 11 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Подробности в материале: Украинские войска обстреляли населённый пункт Зайцево

09:54 11.03.2022 Украинские боевики выпустили 15 мин калибра 82 мм по населенному пункту Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом: Украинские боевики обстреляли поселок Зайцево в ДНР

09:59 11.03.2022 За сутки на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики в результате обстрелов пострадали три человека. Об этом 11 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Читайте подробнее: В ДНР пострадали 3 человека в результате обстрела украинских войск

10:02 11.03.2022 Решение о продлении закрытия воздушного пространства в южной части России до 20 марта приняли российские авиационные власти. Об этом 11 марта сообщил источник в Минтрансе РФ. Подробности в материале: Закрытие воздушного пространства на юге России продлено до 20 марта

10:06 11.03.2022 В Хабаровске рядом со спортивным комплексом «Платинум Арена» горожане 11 марта выстроились в «живую» букву «Z» в поддержку решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации по защите Донбасса Подробности в материале: В Хабаровске состоялась акция «Своих не бросаем!»

10:10 11.03.2022 В переговоры по прекращению огня на Украине собирается включиться Европейский союз. Об этом 11 марта заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи глав ЕС в Версале, его слова приводит портал hirado.hu. Читайте также: Евросоюз собирается включиться в переговоры по Украине — Орбан

10:11 11.03.2022 10 марта Народная милиция ДНР совместно с донецкими и российскими общественниками доставила более трех тонн продуктовых наборов для жителей села Анадоль, недавно освобожденного от украинской оккупации.

10:14 11.03.2022 Социальная сеть Twitter заблокировала страницу посольства России в Лондоне из-а публикации поста об обстреле роддома в Мариуполе. Об этом: Twitter заблокировал страницу посольства РФ в Лондоне за слова Лаврова

10:16 11.03.2022 Губернатор Новосибирской области Андрей Травников решил отказаться от использования Facebook и Instagram. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирь». «Из-за агрессивной политики, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях», — прокомментировал Травников. Подробности в материале: Новосибирский губернатор отказался от страниц в Facebook и Instagram

10:19 11.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дать оценку решению Meta, а того, кто разрешил на своих платформах призывы к насилию и убийству российских граждан, следует доставить в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Об этом: Володин поручил оценить политику Meta и наказать за призывы к убийству

10:23 11.03.2022 В Сирийской Арабской Республике прошли массовые акции в поддержку военной спецоперации России на Украине, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: В Сирии жители Алеппо вышли на демонстрацию в поддержку России

10:23 11.03.2022 Президент польского города Конин Пётр Корытковский 10 марта сообщил о решении разорвать связи с городом-побратимом Брянском. Глава Брянска Марина Дбар надеется, что в основе этого поступка лежат «не нацистские взгляды, а лживая пропаганда». Об этом: Глава Брянска — президенту польского Конина: «Мы оставляем дверь открытой»

10:24 11.03.2022 Руками основателя Facebook Марка Цукерберга пытаются сделать так, чтобы по периметру России была «одна сплошная бандеровская Украина», а жители этих стран готовились уничтожать русских. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»). Об этом: Пискарёв: руками Цукерберга выстраивается бандеровская Украина возле границ

10:29 11.03.2022 Представители различных диаспор и народностей, проживающих в Кемеровской области, на внеочередном заседании Межнационального совета при губернаторе сегодня, 11 марта, выступили с обращением в поддержку президента России. Члены совета подписали петицию. Подробности в материале: Межнациональный совет Кузбасса поддержал решение президента России

10:33 11.03.2022 Заявление официального представителя Народной милиции ДНР по обстановке на 10:30 11 марта: — артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населённых пунктов республики; — за прошедшие сутки противник 28 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм реактивных систем залпового огня, 122-мм ствольной артиллерии, 120-и 82-мм миномётов, а также различных гранатомётов; — под обстрелы попали районы 21 населённого пункта республики; — в результате украинской агрессии есть жертвы среди гражданского населения.

10:37 11.03.2022 Всероссийский урок памяти командира роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России Нурмагомеда Гаджимагомедова, удостоенного посмертно звания Героя России, состоится в школах Калужской области 11 марта. Школьникам расскажут о судьбе и подвиге российского военнослужащего, достойно выполнявшего свой долг и героически погибшего во время специальной операции по защите Донбасса. Об этом: В калужских школах пройдет урок памяти героя Нурмагомеда Гаджимагомедова

10:38 11.03.2022 Около 40% территории Донецкой Народной Республики остаётся под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил 11 марта в эфире телеканала «Россия 24». «Ну, давайте так, где-то процентов 35−40», — сказал Басурин, оценивая оставшуюся долю. Подробности в материале: Под контролем Киева остаётся около 40% территории ДНР — Басурин

10:39 11.03.2022 Также сообщается, что военнослужащие Донецкой Народной Республики уже установили контроль над н.п. Волноваха, Зеленый Гай, Ольгинка и Анадоль. В г. Волноваха военнослужащие инженерных подразделений Донецкой Народной Республики преступили к расчистке социально значимых объектов от взрывоопасных предметов, завершаются контрдиверсионные мероприятия. Гражданскому населению оказывается гуманитарная и квалифицированная медицинская помощь. В городе Мариуполь военнослужащие ДНР продолжают освобождать жилые кварталы от украинских националистов, которые, прикрываясь мирными жителями, ведут огонь из оборудованных огневых точек на верхних этажах и крышах жилых домов. Военнослужащие ДНР захватили один танк, две БМП, один бронеавтомобиль, а также шесть иностранных комплексов NLAW и JAVELIN. Девять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики.

10:44 11.03.2022 Уничтоженные объекты ВСУ за время спецоперации России на Украине. Утро. 11.03.2022 © ИА REGNUM

10:45 11.03.2022 Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, где состоится его встреча c президентом России Владимиром Путиным. Сообщение об этом опубликовано 11 марта в телеграм-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе белорусского лидера. Переговоры будут посвящены в том числе ситуации на Украине. Читайте подробнее: Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Путиным

10:49 11.03.2022 До 03:45 (мск) 20 марта 2022 года продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России, сообщает Росавиация. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

10:49 11.03.2022 Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. Информацию обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, отмечают в Росавиации.

10:50 11.03.2022 В селе Деревянное Прионежского района Карелии сегодня, 11 марта, проходит церемония прощания с 21-летним военнослужащим Никитой Ерошкиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе спецоперации российских Вооруженных сил по защите Донбасса. Читайте также: В Карелии простились с двумя бойцами, погибшими в ходе спецоперации

10:52 11.03.2022 Конфликт, который в настоящее время происходит на территории Украины, не закончится после процедуры вступления Украины в Евросою, и решение о присоединении к сообществу новой страны не принимается в течение пары дней. Об этом 11 марта заявил представитель Елисейского дворца, слова которого приводит газета Monde. Об этом: Во Франции заявили, что вступление Украины в ЕС не завершит конфликт