Донецк, 11 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины 11 марта устроили обстрел территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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Уточняется, что обстрел вёлся по населённому пункту Озеряновка. Всего было выпущено десять снарядом калибром 122 мм. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта украинские боевики в 14:45 по московскому времени атаковали Первомайск, а в 15:00 мск — село Логвиново. Они применили миномёты калибра 120 мм, выпустив 11 мин.