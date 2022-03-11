Тюмень, 11 марта 2022, 07:31 — REGNUM Из Тюмени к жителям Донецкой и Луганской Народных республик направилась четвёртая 20-тонная фура с гуманитарной помощью. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Отправка четвёртой фуры гуманитарной помощи жителям Донбасса
Отправка четвёртой фуры гуманитарной помощи жителям Донбасса
Информационный центр правительства Тюменской области

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Фура направилась в Белгородскую область. Машина доставит средства гигиены, детское питание, электроприборы, консервы. По просьбе жителей Донбасса отправлены медикаменты и стройматериалы. Среди эвакуированных из ДНР и ЛНР в Белгородской области много детей, поэтому для них были закуплены книги и развивающие игрушки.

Напомним, первая фура с 27 тоннами гуманитарной помощи из тюмени была направлена в Ростовскую область 26 февраля.

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