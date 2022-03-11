Сидней, Австралия, 11 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Экскурсионный вертолет разбился на юго-востоке Австралии, сообщает пресс-служба спасателей австралийского штата Новый Южный Уэльс.

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Сообщается, что вертолет упал в ущелье во время полета над национальным парком Snowy Mountains. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились пять человек — пилот и четверо пассажиров. Все они получили тяжелые травмы. В настоящее время ведется спасательная операция.

Отмечается, что двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Спасатели добавили, что всех пострадавших при крушении вертолета доставят в одну из больниц города Сиднея. Пока причины и обстоятельства авиапроисшествия неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в Волховском районе Ленинградской области разбился автожир. В результате авиапроисшествия погибли пилот и пассажир летательного аппарата. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.