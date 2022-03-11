Тегеран, 11 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. 10 марта Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что взгляд на вторую фазу Исламской революции должен быть основан на исламских учениях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Али Хаменеи

Верховный лидер выступил с речью, обращаясь к организаторам Международного конгресса, посвященного второму этапу Исламской революции, который открылся 10 марта в городе Кум.

На встрече с организаторами мероприятия аятолла Хаменеи заявил, что теперь необходимо строить планы на второй 40-летний период Исламской революции. Он отметил, что одной из важнейших задач в исламской системе является определение перспективы для того, чтобы дальнейший путь был ясен.

Верховный лидер подчеркнул, что фаза создания теорий прошла. «В настоящее время мы должны определить, что мы делаем, к чему мы движемся и каковы наши цели», — сообщил он.

Далее в своем выступлении аятолла Хаменеи отметил, что если бы в первые времена после Исламской революции была возможность наметить перспективы на ближайшие годы, то сейчас ситуация была бы лучше.

Он упомянул некоторые примеры, такие как навязанная война в 1980-х годах, санкции, которые были применены в отношении страны сразу после Исламской революции, и попытки некоторых групп отделиться от Ирана.