Омск, 11 марта, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Омске студенты-медики поддержали российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Они присоединилась к Всероссийской акции «Письмо солдату».

Оmskportal.ru Омские студенты-медики пишут письма военным

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, студентки медицинского колледжа и медицинского университета написали военным трогательные письма. 10 марта их отправили адресатам.

К письму девушки приложили рисунки, на которых изобразили флаг России, георгиевскую ленту в форме буквы Z.

Добавим, присоединиться к акции «Письмо солдату» могут все желающие. Письма принимают в областном Доме юнармии в Омске (ул. Всеволода Иванова, д. 13).

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в ответ на обращение руководителей республик Донбасса объявил о спецоперации на Украине.

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