Вашингтон, 11 марта, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Пакет финансирования американского правительства на 2022 финансовый год, предполагающий выделение $1,5 трлн, одобрен Сенатом Конгресса США 10 марта. Об этом сообщается на сайте законодательно органа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В пользу документа проголосовали 68 сенаторов, а против — 31. Днем ранее указанный пакет согласовала Палата представителей Конгресса США. В документе, в числе прочего, предусмотрено предоставление Киеву гуманитарной, военной и экономической помощи на общую сумму $13,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта сообщило агентство Associated Press распространило информацию о том, что президент США Джо Байден подписал исполнительный указ по упорядочению оборота биткоинов и другой криптовалюты в США и мире.