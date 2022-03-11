Тегеран, 11 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. 10 марта главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани встретился в Вене с заместителем главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Морой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Аналогичная встреча состоялась ранее утром в рамках обычных контактов и консультаций между участвующими делегациями.

Мора является координатором текущих переговоров между Ираном и пятью странами, а именно Россией, Китаем, Великобританией, Германией и Францией.

Министр иностранных дел ИранаХосейн Амирабдоллахиан также провел телефонный разговор с главой внешнеполитического ведомства ЕСЖозепом Боррелем. В ходе беседы он заявил, что чрезмерные требования США не должны влиять на основные вопросы и проблемы.

В ходе телефонного разговора обе стороны обсудили последние события на переговорах в Вене по отмене санкций, а также некоторые международные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая кризис на Украине.