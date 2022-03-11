Тегеран, 11 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. 10 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем заявил, что чрезмерные требования США не должны влиять на основные проблемы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

В ходе телефонного разговора обе стороны обсудили последние события на переговорах в Вене по отмене санкций, а также некоторые международные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая кризис на Украине.

Высоко оценивая усилия координатора внешней политики ЕС на переговорах в Вене и достигнутый прогресс, Амирабдоллахиан отметил: «Если реализм доминирует в подходах всех сторон, мы все еще близки к достижению хорошего и прочного соглашения».

Он подчеркнул, что некоторые новые запросы со стороны США не имеют логического обоснования и противоречат позиции по быстрому достижению соглашения.

Амирабдоллахиан также сообщил, что США не могут каждый день передавать Ирану новые и новые требования через координатора под предлогом давления со стороны общественного мнения.