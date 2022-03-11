Москва, , 07:16 — REGNUM Цены на бензин на российских автозаправочных станциях начали снижаться, 11 марта пишет РБК.

Заправка топливом Иван Шилов © ИА REGNUM

Такая ситуация не распространяется на Москву, где стоимость топлива на АЗС остается стабильной.

В издании отметили, что с конца февраля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цена за бензин самой популярной марки АИ-92 упала на 24,5% до 36 880 рублей за тонну, а на АИ-95 — на 22% до 40 180 рублей.

Представитель одной из сетей АЗС сообщил журналистам о том, что с 1 по 5 марта стоимость топлива снизилась в Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Приморском крае, а также в Нижегородской и Иркутской областях.

По сведениям СМИ, тенденция к удешевлению характерна прежде всего для независимых компаний, которые закупают бензин на бирже — через трейдеров или напрямую.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта розничные цены на бензин в США достигли исторического максимума. Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в этом процессе виноват действующий глава Белого дома Джо Байден.

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